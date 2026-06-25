Таланти правят футболно шоу на плажа в Аспарухово

Снимка Община Варна

На 27 юни /събота/ на плажната ивица в район Аспарухово ще се проведе първият от веригата детски турнири по плажен футбол, които се организират от Зоналния съвет на БФС и БМАПС, със съдействието на Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

Участие в надпреварата, която няма да има състезателен характер ще вземат родените през 2015/2016 г., таланти на четири варненски отбора: ПФК „Черно море“, ФК „Спартак 1918“, ФК „Юнак“ и ФК „ Динамо“.

Стартът на проявата е в 10:00 часа, като по регламент ще се играят две полувремена по 10 минути, а форматът на турнира е 5+1, с неограничен брой смени. За отборите са предвидени купи, топки за плажен футбол и грамоти, а всички малчугани ще получат специални медали за участието си.

Вторият турнир от веригата е предвиден за уикенда 11/12 юли, а финалът се очаква бъде част от съпътстващите прояви на второто издание на Морски фест 2026, който ще се проведе на празника на Варна 15 август – отново на плажа в Аспарухово.

Редактор "Екип на Петел",

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