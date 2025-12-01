Талантливи "моряци" станаха шампиони

Снимка: Сайт на Черно море

Децата на Черно море, родени 2018 година станаха шампиони на турнира “Forum Sport Palace Tournament 2025” в Дряново. Мачовете от надпреварата се играха в Царева ливада, а „моряците“ на Миро Мирчев участваха с два отбора, пише chernomorepfc.bg.

Първият тим започна с 9:0 срещу Болярчета 2, а след това записа победа със 7:0 срещу втория отбор на Дунав. В третия си мач от групата надделяха с 6:2 над Атлетик Русе. На 1/2-финалити се наложиха с 6:1 срещу Болярчета, а на финала биха първия тим на Дунав с 2:0. Така с об резултат 30:3 „моряците“ триумфираха с титлата.

Вторият отбор започна със загуба 0:1 от Болярчета, но след това разпиля Янтра Габрово с 8:1. В третия си мач отстъпиха с 2:7 на Дунав, а след това победиха Дунав 2 с 8:1. В спора за петото място варненци биха Болярчета с 4:2.

Съставът: Александър Илиев,Боби Тимов,Борис Николаев,Виктор Галинов,Виктор Вълков,Мартин Ненков,Мартин Ниатреста,Мартин Няголов,Никола Илиев,Преслав Атанасов,Ростислав Щерев,Ивайло Монев,Марк Хрипунов,Диян,Симеон Радев,Деян Димитров

