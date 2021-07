Талибаните превзеха ключов ГКПП с Иран

Редактор: Недко Петров

Талибаните заявиха, че са превзели изцяло Ислам Кала – ключовия гранично-пропусквателен пункт в западната провинция Херат на Афганистан, през който минава доходоносна търговия със съседен Иран.

"Ислам Кала вече е под наш пълен контрол и ще се опитаме да го въведем в експлоатация още днес", заяви пред АФП Забихула Муджахид, говорител на бойното движение.

Анонимен афганистански служител също заяви пред АП, че талибаните са поели контрола над митницата на пропускателния пункт. Видеоклипове, заснети на мястото, потвърждават превземането на стратегически важното място.

Съобщава се, че служители, лоялни на централното правителство в Кабул, са избягали от талибанските сили на иранска територия.

Иран е основен доставчик на стоки за Афганистан, като износът му през миналата година достигна около 2 млрд. долара. Голяма част от търговията преминава през маршрута Догарун-Ислам Кала, който в частност служи като основен център за внос на горива, като се съобщава и за контрабандни операции.

Напоследък талибанските бойци бързо завземат все повече територии в Афганистан, често без особена съпротива от страна на правителствените сили. Миналата седмица бойците превзеха граничните пунктове с Таджикистан и Узбекистан, пише rt.com.

