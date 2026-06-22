Снимка уикипедия, The White House

Тълси Габард отнесе критики в САЩ, че изявлението се е възприело като потвърждение на руската пропаганда, според която "САЩ имат тайни лаборатории в Украйна, в които разработват биологични оръжия" и "дронове за разпръскване на заразени комари“.

Още когато се разпространиха тези твърдения САЩ посочиха, че никога не са крили, че има такива лаборатории и те не са тайна, но не и да са използване за създаване на "биологични оръжия".

Това обаче не е така.

Темата за лабораториите в чужбина (и по-конкретно в Украйна) стана изключително актуална, след като в средата на юни 2026 г. Тълси Габард – непосредствено преди да напусне поста си на Директор на националното разузнаване на САЩ (DNI) – разсекрети серия от документи и слайдове. Те показват дългогодишно американско финансиране за над 120 биологични обекта в повече от 30 държави.

Отричали ли са САЩ, че имат такива лаборатории?

Не, САЩ никога не са отричали съществуването им, тъй като тези програми са публични от самото си създаване.

Програмата CTR: Финансирането преминава по линия на Програмата за съвместно намаляване на заплахите (Cooperative Threat Reduction - CTR) на Министерството на отбраната на САЩ, създадена още през 90-те години на миналия век (известна и като програмата „Нън-Лугар“).

Целта в Украйна: Конкретно за Украйна, споразумението е подписано през 2005 г. (когато Барак Обама, тогава сенатор, посещава Киев заедно с Ричард Лугар). Целта на програмата беше да помогне на бившите съветски републики да осигурят сигурността на останалите от СССР лаборатории, да модернизират диагностиката на болести и да гарантират, че опасни патогени няма да попаднат в погрешни ръце.

Къде беше спорът? Тълси Габард твърди, че макар съществуването им да е публичен факт, официални лица във Вашингтон са се опитвали да омаловажат потенциалните рискове и са нападали всеки, който задава въпроси, наричайки го „руски агент“. Когато тя предупреди през 2022 г., че тези лаборатории съдържат опасни патогени и могат да бъдат компрометирани заради войната, политици ( като Мит Ромни) я обвиниха в разпространение на „държавна измяна и руска пропаганда“. Разсекретените от нея документи през 2026 г. просто потвърждават мащаба на официалното американско финансиране.

Това значи ли, че са били за биологични оръжия?

Не, наличието на биологична лаборатория не означава, че в нея се разработват оръжия.

Международното право, Организацията на обединените нации (ООН) и независими научни организации категорично заявяват, че няма доказателства тези обекти да са били използвани за военни цели или за разработка на забранени оръжия. И Украйна, и САЩ са страни по Конвенцията за биологичните оръжия и редовно преминават през международни проверки.

Ето какво всъщност се прави в тези лаборатории:

Епидемиологичен надзор: Проследяване на естествени огнища на болести по хората и животните (като антракс, свинска чума, туларемия, птичи грип). За да може една държава да открие и диагностицира подобни вируси, нейните лаборатории трябва да съхраняват и изследват мостри от тях.

Цивилно здравеопазване: Това са стандартни диагностични и референтни лаборатории, които функционират под шапката на министерствата на здравеопазването и земеделието на съответните страни.

Къде се крие голямото притеснение?

Макар да не става въпрос за фабрики за оръжия, документите от юни 2026 г. повдигат сериозни въпроси в САЩ по две линии:

Сигурност в зона на война: Разузнаването потвърждава, че в тези американски финансирани обекти се съхраняват високопатогенни агенти. Големият риск е, ако по време на военни действия (например руските удари в Украйна) някоя лаборатория бъде разрушена и опасните вируси изтекат в околната среда по невнимание.

Gain-of-Function (усилване на функцията): Документите сочат, че в някои чуждестранни обекти са правени изследвания за модифициране на вируси с цел проучване на тяхната леталност и преносимост. Този тип изследвания срещат огромен отпор в самото американско общество. Именно заради подобни рискове администрацията на Доналд Тръмп подписа указ през май 2025 г., с който забрани федералното финансиране на изследвания тип "gain-of-function" в чужбина (особено в страни като Китай).

В обобщение: САЩ никога не са крили, че финансират биологични изследвания и сигурност в Украйна и други страни по света. Разсекретените данни потвърждават, че в тези обекти се работи с много опасни патогени (което крие реален риск от инциденти по време на война), но няма никакви доказателства за дейности, свързани с биологично оръжие.

Тълси Габард не твърди, че това са лаборатории за биологични оръжия.

В официалните си изявления и в разсекретените документи от юни 2026 г. тя внимателно подбира думите си и избягва термина „биологични оръжия“ (bioweapons). Вместо това тя говори за „биологични лаборатории“ (biolabs) и изследвания на опасни патогени.

Нейните твърдения и критики са насочени в съвсем друга посока. Тя поставя акцент върху три конкретни проблема, които според нея се прикриват от официален Вашингтон:

Рискът от случайно изтичане в зона на война: Основната ѝ теза (още от 2022 г. насам) е, че в тези обекти се съхраняват изключително опасни патогени (като антракс, чума и силно заразен птичи грип). Притеснението ѝ е, че активните военни действия в Украйна могат да доведат до инцидентно разрушаване на лаборатория и освобождаване на тези вируси, което би било катастрофа за цивилното население.

Изследвания за „усилване на функцията“ (Gain-of-Function): В документите от 2026 г. нейното ведомство посочва, че в някои от финансираните от САЩ обекти в чужбина са провеждани изследвания, които попадат или граничат с дефиницията за gain-of-function (модифициране на патогени, за да станат по-заразни или смъртоносни с цел проучването им). Това не е разработване на оръжие в класическия смисъл (за масово поразяване), но е изключително опасна научна дейност с висок риск.

Липса на прозрачност и цензура: Габард обвинява американската администрация, че умишлено е крила от Конгреса и обществеността мащаба на тези програми (над 120 лаборатории в 30 държави) и че всеки, който е задавал въпроси по темата, автоматично е бил брандиран като разпространител на „руска пропаганда“.

Разликата е тънка, но критично важна: Руската държавна пропаганда използва нейните разкрития, за да твърди: „Ето, директорът на американското разузнаване призна, че Пентагонът прави биооръжия до границите ни“.

Самата Габард обаче казва нещо по-различно: „Ние финансираме изследвания на опасни вируси на места, където няма достатъчно контрол и сигурност, и правителството лъжеше за мащаба на този риск“.

Редактор "Екип на Петел",

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