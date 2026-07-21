Танкер е ударен край Румъния, има опасност да се взриви

Кадър Х

Трима души пострадаха при пожар на танкера LPG Gas Lisbon, превозващ пропан-бутан, в Черно море край бреговете на Румъния. Инцидентът е станал през нощта на борда на плаващия под либерийски флаг кораб, който е превозвал 3790 тона пропан-бутан и се е насочвал към украинското пристанище Рени. Заради опасния товар съществува риск от експлозия, а корабът е останал на котва. Информацията е потвърдена от румънските Военноморски сили, цитирани от телевизия Pro TV, пише Блиц.

Пожарът е избухнал на около 40 километра от Сфънту Георге. Заради опасния товар съществува риск от експлозия, а корабът е останал на котва. До всички плавателни съдове в района е изпратено предупреждение да избягват периметъра около танкера.

Според военноморските власти всички 17 членове на екипажа са били успешно евакуирани. Морският спасителен координационен център в Констанца (MRCC) е получил сигнал за бедствие в 00:05 часа, който е бил потвърден чрез радиовръзка и системата Cospas-Sarsat.

След възникването на пожара екипажът се е укрил в носовата част на кораба, без възможност да използва собствените спасителни средства. MRCC незабавно е изпратил спасителните кораби SAR Apollo и SAR Artemis, както и други налични екипи.

Всички моряци са били изведени безопасно със спасителни салове и качени на борда на спасителния кораб „Аполо“. Тримата ранени са транспортирани до пристанище Сулина, където са поети от медицински екипи. Двама от тях са с изгаряния по около 10–15% от телата си, а третият е получил множество травми и кръвозагуба. По информация на местни източници пострадалите са филипински граждани.

Румънските власти са разпоредили всички кораби да спазват безопасна дистанция от най-малко три морски мили около мястото на инцидента.

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че държавните институции работят по изясняването на причините за пожара и евентуалната отговорност за случилото се.

„Снощи корабът LPG Gas Lisbon, плаващ под либерийски флаг, беше ударен извън териториалните води на Румъния, на приблизително 20 морски мили от румънския бряг. Малко след инцидента два кораба на Румънската агенция за спасяване на море отидоха на мястото на инцидента и евакуираха целия екипаж, включително тримата ранени членове.

Всички бяха изведени безопасно на брега. Също така, изпратен в района влекач гарантира, че корабът не се носи по течението и не представлява допълнителна опасност за безопасността на корабоплаването. Държавните институции са в готовност и ще изяснят обстоятелствата, причините и отговорностите, свързани с този сериозен инцидент, най-вероятно част от незаконната агресия на Руската федерация срещу Украйна.

Корабът е дошъл от пристанището Александрия, Египет, и се е насочвал към украинското пристанище Рени“, написа президентът в социалните мрежи.

От Министерството на националната отбрана на Румъния съобщиха, че са подготвили за евентуална намеса хеликоптер IAR-330 и два военни кораба. При необходимост силите ще бъдат допълнени.

🇷🇺🇱🇷 BLACK SEA BLOCKADE CONTINUES!



A tanker flying the flag of Liberia, en route to Ukraine, was struck off the coast of Romania, according to Romanian President Nicuşor Dan.



Reports indicate that the LPG tanker Gas Lisbon was traveling from the Egyptian port of Alexandria to… pic.twitter.com/2d5BKg8GQ8 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 21, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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