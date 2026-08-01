Танкер е ударен от снаряд край бреговете на Оман

Булфото

Неуточнен снаряд удари танкер на около 11 морски мили североизточно от Лима, Оман. Управлението над плавателния съд е загубено, тъй като е пострадало машинното му отделение, съобщи Британската организация за морски търговски операции (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс.

Организацията уточни, че няма данни за "жертви или екологични щети", предаде БТА.

Лима се намира на оманския полуостров Мусандам на входа на Ормузкия проток, стратегическа морска връзка между Персийския и Оманския залив.

Редактор "Екип на Петел",

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