Танкер е ударен от снаряд в Ормузкия проток

Снимка Булфото, илюстративна

Танкер е ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край брега на Оман, съобщи днес Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO), цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА, ден, след като друг плавателен съд пламна след атака в същия район.

UKMTO написа в социалната мрежа Екс, че инцидентът е станал на 8 морски мили (около 15 км) североизточно от Лимах в Оман, съобщи БТА.

Иран настоява корабите да използват маршрута, преминаващ край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно посочи, че само маршрутът, определен от Техеран, е безопасен.

Спорът за корабоплаването през стратегическия воден път - ключов транзитен маршрут за глобални доставки на петрол, газ и торове, стана основна спорна точка в ескалиращия конфликт между САЩ и Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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