Танкер съобщи за две експлозии в Ормузкия проток край преговете на Оман
Пиксабей
Танкер e подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс.
Според информацията инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман.
ЮКМТО уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети, пише БТА.
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