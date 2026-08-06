Танкер съобщи за две експлозии в Ормузкия проток край преговете на Оман

Пиксабей

Танкер e подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс.

Според информацията инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман.

ЮКМТО уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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