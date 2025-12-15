Танкерът „Кайрос“ вече е на безопасно място в Бургаския залив

Снимка: Булфото

Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив около 17.30 ч. днес. В момента се извършват действия по пускането на котвата с помощта на 5-тонен генератор, който е натоварен на риболовен кораб, съобщава БНТ.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица.

Танкерът тръгна около 09.45 ч. на север към Бургас, теглен от три влекача.

Близо четири часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата.

Операцията се провежда под ръководството на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Очаква се тя да приключи напълно тази вечер.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!