Танкерът край Ахтопол остава блокиран
кадър: БНТ
Корабът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол. Танкерът е един от двата плавателни съда, поразени от дронове в турските води на Черно море и вече е в български води.
На борда на кораба остава 10-членен екипаж, който е поискал евакуация от българските власти. Заради бурното море такава не можеше да бъде предприета вчера.
Ако вълнението днес утихне, ще се пристъпи към действия по извеждането на екипажа. Корабът е пуснал с котва, допълва БНТ.
Катер на "Гранична полиция" е в готовност да се включи в операцията, както и два морски влекача.
Според сформирания кризисен щаб в Бургас няма информация на борда на танкера да има петрол, който да предизвика разлив.
