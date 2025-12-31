Търговец: Клиентите търсят все повече фойерверки тип "заря"

кадър: БНТ

До 10 процента са поскъпнали пиротехническите изделия тази година. Увеличението се забелязва предимно при фойерверките тип "батерия" и "римски свещи". При обикновените пиратки поскъпване няма. Часове преди новогодишната нощ екип на БНТ провери какво се купува от русенци.

В навечерието на Нова година Свилен Петров задължително купува фейерверки:

"Пиробатерия за около 70-80 лева. Предпочитам да дам малко повече пари за пиробатерия, отколкото за пиратки."

Бойка Сандева продава пиротехника от 15 години. Казва, че клиентите търсят все повече фойерверки тип "заря", която е по-продължителна, за сметка на обикновените пиратки:

"Защото може би са най-безопасни и отнема най-малко време за запалване, най-малко време за поставяне. Определено хората са вече по-внимателни, по-научени как да боравят."

Въпреки това, за да се избегнат инцидентите, специалистите съветват:

Ердинай Рамадан - пиротехник: "Много е важно да не се прекалява с алкохола, когато се използват пиротехнически средства… най опасно е, когато човек употреби повече алкохол, запали пиратка и обърка вместо да хвърли пиратката, хвърля запалката и се възпламенява в ръката."

