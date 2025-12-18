Търговец от Варна: Живата елха има аромат. Като влезеш в стаята се усеща ухание на гора

Булфото

Дори в последните дни преди Коледа и Нова година живите елхи продължават да намират своите купувачи по пазарите във Варна. Проверка на БГНЕС на пазар „Чаталджа“ показва, че интересът към естествените коледни дръвчета е немалък, без отчетен спад спрямо миналата година.

Търговецът на живи елхи Красимира Статева посочи, че асортиментът тази година е разнообразен. „Имаме разнообразие от сребърен смърч, обикновен смърч, ела, бор“, каза тя. Цените на живите елхи варират между 30 и 90 лева, като не видът, а характеристиките на дървото са определящи. „От всичките модели имаме по 30 лева. Няма значение от вида, има значение от големина, гъстота, височина“, уточни Статева.

По думите ѝ търсенето е сходно с това от предходната година. „Същото е. Всеки който си държи на живата елхичка си повтаря. Няма спад“, коментира тя.

Сред основните въпроси на клиентите остава грижата за елхата след закупуването ѝ. Според търговеца на пазара вече се предлагат по-удобни решения. „В търговските мрежи вече предлагат кръстачки с контейнерче с вода“, посочи Статева.

Личният ѝ избор за празниците също е жива елха. „Жива“, каза тя, като обясни защо предпочита естественото дръвче. „Ами, има аромат. Като влезеш в стаята се усеща ухание на гора.“

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!