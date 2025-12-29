реклама

Търговец от квартален магазин: Докато дадат пенсиите в евро, ще се ползват основно левове

29.12.2025 / 08:10 1

кадър Нова телевизия 

редактор Веселин Златков

В кварталните магазини пазаруват предимно възрастни хора и по тази причина търговията в първите дни на новата година ще е предимно в левове. Това ще се промени след 7 януари, когато започнат да се дават пенсиите в евро, това коментира по Нова телевизия търговец от Монтана.

Той каза също, че няма как рестото да се връща само евро, защото като дойде клиент и си купе хляб и цигари с банкнота от 100 лева, запасите от евро в магазина реално приключват. Работим трима, единият колега трябва да ходи да обменя в банката, но тя не работи на 1 януари, обясни магазинерът.

Той каза също, че хората се объркват от френското или германско евро, така че самите търговци ще трябва да правят информационна кампания, като допълни, че държавната такава е можело да бъде „по-сериозна”.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 553191 | Одобрение: 104406
Ще има и още един голям проблем и той е разпознаване на фалшивите евра, тъй като населението не може да ги разпознава.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама