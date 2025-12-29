Търговец от квартален магазин: Докато дадат пенсиите в евро, ще се ползват основно левове

кадър Нова телевизия

В кварталните магазини пазаруват предимно възрастни хора и по тази причина търговията в първите дни на новата година ще е предимно в левове. Това ще се промени след 7 януари, когато започнат да се дават пенсиите в евро, това коментира по Нова телевизия търговец от Монтана.

Той каза също, че няма как рестото да се връща само евро, защото като дойде клиент и си купе хляб и цигари с банкнота от 100 лева, запасите от евро в магазина реално приключват. Работим трима, единият колега трябва да ходи да обменя в банката, но тя не работи на 1 януари, обясни магазинерът.

Той каза също, че хората се объркват от френското или германско евро, така че самите търговци ще трябва да правят информационна кампания, като допълни, че държавната такава е можело да бъде „по-сериозна”.

