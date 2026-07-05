Търговски кораб е атакуван край бреговете на Йемен в Червено море

Булфото

Търговски кораб бе атакуван днес край бреговете на Йемен в Червено море, заявиха британски военни, цитирани от Асошиейтед прес.

Британският център за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за атаката край пристанището Ходейда, което се намира под контрола на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде БТА.

Центърът каза, че корабът е подал сигнал, че е бил нападнат от неизвестни въоръжени лица на 30 морски мили (55 км) на югозапад от Ходейда.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за атаката.

Редактор "Екип на Петел",

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