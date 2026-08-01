Търговски кораб премина през Червено море под защитата на италианска фрегата

Пиксабей, илюстративна

Търговски кораб премина безопасно през Червено море под защитата на италианската фрегата "Бергамини", съобщи военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес", цитирана от Ройтерс.

Отбранителната морска операция на ЕС в Червено море — не посочи името на кораба и не разкри подробности за неговия флаг, собственост или товар, пише БТА.

Корабоплаването в Червено море е изправено пред нови затруднения през последните седмици, след като йеменските хуси, подкрепяни от Иран, обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. По-късно те атакуваха саудитски кораби, увеличавайки рисковете за търговския трафик и допринасяйки за повишаването на цените на петрола.

Редактор "Екип на Петел",

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