Търговските партньори на САЩ предпазливо приветстват съдебното решение за митата

Търговските партньори на САЩ реагираха сдържано на решението на Върховният съд на САЩ, с което бяха отменени глобалните мита, наложени от Доналд Тръмп. Сред най-засегнатите страни Канада заяви, че тези налози винаги са били „неоправдани“.

Правителства по света анализират как дългоочакваното решение ще се отрази на търговията с най-голямата икономика в света, след като през изминалата година глобалните търговски отношения бяха разтърсени от активното използване на президентски правомощия от Тръмп за оформяне на световната търговия, предаде БГНЕС.

Следва обзор на реакциите на различни държави:

Канада

С консервативно мнозинство от 6 срещу 3 гласа Върховният съд постанови, че Тръмп не е имал правомощия по Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) да налага тези мита. Решението обаче не засяга секторните налози, които той отделно въведе върху вноса на стомана, алуминий и редица други стоки.

Канадската търговска камара предупреди да не се възприема решението като „рестарт на търговската политика на САЩ“.

„Канада трябва да се подготви за използването на нови, по-директни механизми за възстановяване на търговския натиск, с потенциално по-широки и по-разрушителни последици“, посочи председателят на камарата Кандис Лейнг.

Министърът на международната търговия на Канада Доминик Льоблан каза, че решението потвърждава позицията на страната, че митата са били „неоправдани“.

Той обърна внимание, че най-болезнените за Канада мерки - секторните мита за стоманодобивната, алуминиевата и автомобилната индустрия - остават в сила.

Европейски съюз

Говорителят по търговията на Европейски съюз Олоф Гил обясни, че 27-членният блок е взел под внимание решението и го „анализира внимателно“.

„Оставаме в тесен контакт с администрацията на САЩ, докато търсим яснота относно стъпките, които възнамеряват да предприемат в отговор на това решение“, допълни той.

„Бизнесът от двете страни на Атлантика зависи от стабилност и предвидимост в търговските отношения“, добави Гил.

Германската индустриална асоциация BDI оцени решението позитивно, като го определи като „силен сигнал в подкрепа на търговската система, основана на правила“.

„Присъдата е ясно доказателство, че разделението на властите в САЩ продължава да функционира ефективно“, заяви в изявление членът на управителния съвет Волфганг Нидермайр.

Обединено кралство

Правителството на Обединеното кралство съобщи, че ще продължи да работи с Вашингтон, за да изясни как решението ще се отрази на търговското споразумение, сключено между двете страни миналата година.

„Ще работим с администрацията, за да разберем как решението ще повлияе върху митата за Обединеното кралство и останалия свят“, подчерта правителствен говорител, като добави, че Лондон очаква „привилегированата си търговска позиция със САЩ да бъде запазена“.

Близките съюзници договориха през май търговско споразумение, с което бяха премахнати митата върху британските стоманени и алуминиеви продукти и бяха намалени налозите върху износа на британски автомобили от 27,5% на 10%.

Глобални последици

Тръмп отдавна използва митата като инструмент за натиск и преговори, но след завръщането си на президентския пост миналата година прибегна до безпрецедентно използване на извънредни икономически правомощия по IEEPA, за да наложи нови налози на почти всички търговски партньори на САЩ.

Сред тях бяха т.нар. „реципрочни“ мита за търговски практики, които Вашингтон смята за нечестни, както и отделни пакети от налози срещу ключови партньори като Мексико, Канада и Китай заради нелегалния трафик на наркотици и миграцията.

Тези мерки накараха редица държави спешно да търсят търговски споразумения с Вашингтон, за да ограничат ефекта от митата, като често поемаха ангажименти за по-големи инвестиции в американската икономика.

В най-новия пример Съединените щати и Индонезия финализираха в четвъртък търговско споразумение, което определя 19-процентно мито за индонезийските стоки, влизащи на американския пазар. Преди сделката югоизточноазиатската държава беше заплашена с възможен налог от 32%.

