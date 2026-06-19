Пиксабей

Търговският баланс на България за април е отрицателен в размер на 1,0841 млрд. евро при дефицит от 817,4 млн. евро за април 2025 г. За януари - април търговският баланс е отрицателен и е 3,7599 млрд. евро (3 процента от БВП) при дефицит от 2,8978 млрд. евро (2,5 процента от БВП) за същия период на миналата година, съобщават от БНБ.

Според данните износът на стоки за април е 3,966 млрд. евро, като нараства с 545,1 млн. евро (15,9 процента) в сравнение с този за април 2025 г. (3,4209 млрд. евро). За януари - април износът е 14,9361 млрд. евро (12,1 процента от БВП), като се увеличава с 1,0716 млрд. евро (7,7 процента) в сравнение със същия период на 2025 г. (13,8645 млрд. евро, 12 процента от БВП).

Вносът на стоки за април е 5,0501 млрд. евро. Той нараства с 811,8 млн. евро (19,2 процента) спрямо април 2025 г. (4,2383 млрд. евро). За януари - април вносът е 18,6959 млрд. евро (15,2 процента от БВП), като се увеличава с 1,9337 млрд. евро (11,5 процента) спрямо същия период на миналата година (16,7623 млрд. евро, 14,4 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 402,7 млн. евро при положително салдо от 530 млн. евро за април 2025 г. За януари - април салдото е положително - 1,9246 млрд. евро (1,6 процента от БВП) при положително салдо от 2,3049 млрд. евро (2 процента от БВП) за януари - април 2025 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 1,1231 млрд. евро при дефицит от 851,7 млн. евро за април 2025 г., отчитат от БНБ. Според данните за периода януари - април текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 3,0042 млрд. евро (2,4 процента от прогнозния БВП) при отрицателно салдо от 1,4404 млрд. евро (1,2 процента от БВП) за януари - април 2025 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 86,2 млн. евро при дефицит от 62,7 млн. евро за април 2025 г. За януари - април тя е положителна в размер на 611 млн. евро (0,5 процента от БВП), при излишък от 384,8 млн. евро (0,3 процента от БВП) за януари - април 2025 г.

Финансовата сметка за април е отрицателна в размер на 949,4 млн. евро при отрицателна стойност от 1,0075 млрд. евро за април 2025 г. За януари - април тя е отрицателна - 3,4549 млрд. евро (2,8 процента от БВП), при отрицателна стойност от 934,5 млн. евро (0,8 процента от БВП) за същия период на 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 206,8 млн. евро за април, при понижение със 135 млн. евро за април 2025 г. За януари - април 2026 г. тези инвестиции се увеличават с 2,0219 млрд. евро (при ръст от 276,4 млн. евро за януари - април 2025 г.).

Преките инвестиции в чужбина за април нарастват с 12,3 млн. евро, при увеличение с 65,8 млн. евро за април 2025 г. За януари - април тези инвестиции се повишават с 47,2 млн. евро (при увеличение с 45,7 млн. евро за януари - април 2025 г.).

Редактор "Екип на Петел",

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