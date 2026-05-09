Търговци: След 10-ина дни ще излязат българските череши. Хубавите ще са между 7-8 евро за килограм

кадър: Нова тв

Няма спекула, такива са цените всяка година – ранните са скъпи, после идва ред на евтините, каза бургазлията.

Няма спекула в цените на черешите. В момента на пазара се предлагат внос, основно от Гърция, и са ранните за сезона. Затова са и по-високи сумите на килограм.

Това каза пред Флагман.бг бургаският търговец Иван Атанасов, който има магазин за плодове и зеленчуци в Бургас. Той продава череши за 9 евро/кг. Признава, че плодът се търси, но все още не се купува масово, защото на хората им е скъпо.

„Тези са по-скъпи, защото са гръцки и ранни. Все още и в южната ни съседка не е настъпил масовият сезон. В Гърция ще е добра реколтата и се очаква цената да падне до 5-6 евро“, споделя Атанасов.

Въпреки метеорологичните условия през пролетния сезон у нас също се очаква добра реколта. След около 10-ина дни ще излязат българските череши. Хубавите ще са между 7-8 евро за килограм“, увери Атанасов.

И въпреки че се очаква спад на цените, те все пак са високи спрямо предходни години, признават търговци. Ако преди време 8 лева за килограм ни се струваха много, та сега 8 евро е приемлива цена.

