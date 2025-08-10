Търговци и МВР обсъждат мерки срещу организираните кражби от магазини

Кадър Нова ТВ

Над 80% от търговските компании в страната продължават да регистрират увеличение на кражбите от своите обекти, показват данни на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Според организацията в повечето случаи става дума за добре организирана престъпна дейност, при която откраднатите стоки се препродават чрез социални мрежи и онлайн платформените канали, информира Нова ТВ.

Само през последната седмица полицията е задържала две жени, заподозрени в подобни престъпления. Едната, 57-годишна, е известна с дейност като „джебчийка“, насочена към личните вещи на пазаруващи. При нейното задържане в София са открити около 500 лева и чужди документи. Втората – 40-годишна – е уличена в кражба на стоки директно от магазини. При ареста ѝ е установено, че притежава вещи, отнети и от други търговски обекти, като общата им стойност е близо 2000 лева.

Старши инспектор Витали Цветков, началник на група в сектор „Улична престъпност“ при СДВР, обясни, че джебчиите действат по предварителна подготовка. „Тези хора са обучавани да проникват в различни чанти или дрехи на хората“, заяви той, предаде NOVA. По думите му задържаната 57-годишна жена идва в столицата само за няколко часа, за да извърши престъпленията, след което я напуска.

От Асоциацията на търговците на нехранителни стоки подчертават, че обект на кражби не са само малки и скъпи предмети, а и по-обемни артикули като книги, одеяла и косачки. „Новината не е в ръста на кражбите, а в това, че те са в особено големи размери и са плод на организирана престъпност. Кражбите на дребно реално са кражби на едро, които се пласират в известни канали във Facebook и други интернет портали“, заяви Аксиния Баева, член на Управителния съвет на асоциацията.

Наскоро представители на бранша са провели среща в Министерството на вътрешните работи, където са представили три основни предложения за справяне с проблема:

Създаване на онлайн канал за подаване на жалби, към който да се прикачват видеозаписи, валидни като доказателства;

Формиране на координационно звено за разкриване на кражби, което да работи с всички областни структури на МВР;

Налагане на санкции на лицата, които съзнателно закупуват крадени стоки.

Полицията продължава да работи в реално време за пресичане на подобни престъпления, но към момента от МВР не отчитат нито спад, нито увеличение в броя на посегателствата.

