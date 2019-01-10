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Тарикат се върза нелегално към ЧЕЗ

10.01.2019 / 14:45 0

Около 12.30 часа вчера в ж.к. "Младост" в Монтана служители на ЧЕЗ са установили, че неизвестен извършител е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, пише Булнюз.


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С това той е създал условия за непълно отчитане на използваната електроенергия. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и е образувано досъдбно производство. 

 

 

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