Тарикат се върза нелегално към ЧЕЗ

Около 12.30 часа вчера в ж.к. "Младост" в Монтана служители на ЧЕЗ са установили, че неизвестен извършител е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, пише Булнюз.

С това той е създал условия за непълно отчитане на използваната електроенергия. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и е образувано досъдбно производство.

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