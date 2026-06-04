Търново пак се наводни
04.06.2026 / 16:20 0
Кадър Фб
Пороен дъжд отново се излива над Велико Търново. Няма и две седмици след последното наводнение и улици в Старата столица отново са под вода, предава Рег нюз.
Оттичането е особено интензивно в района на Централния пазар.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!