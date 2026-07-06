Търновски полицаи заловиха дилър на детска площадка

снимка: МВР, архив

Полицаи от Велико Търново заловиха 23-годишен дилър на детска площадка в града. Той е спрян за проверка с още две лица в нощта между събота и неделя в един от кварталите на старата столица.

Униформените са открили и иззели около 5 грама растителна маса, реагираща на канабис и бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин, предаде "Фокус".

23-годишният мъж, който е от Велико Търново, е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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