Търси се кръв за родилка с кръвна група АБ -, но нямат от тази група

ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Родилка от Стралджа оперирана днес в болница " Дева Мария" се нуждае от помощ. Нужни са кръводарители с кръвна група "АБ -". Молим всеки, който е с тази кръвна група и може да дари кръв да го направи в кръвния център в Бургас, пишат от страницата на Стралджа/Straldzha/Straldja

Жената се казва Десислава Иванова, на 37год. и има нужда от спешно кръвопреливане. За съжаление в кръвния център нямат от тази кръвна група в момента.

Може да се обаждате и на съпруга и Иван Христов.

Телефон в поста на страницата:

