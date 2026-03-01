Търси се кръв за родилка с кръвна група АБ -, но нямат от тази група
ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Родилка от Стралджа оперирана днес в болница " Дева Мария" се нуждае от помощ. Нужни са кръводарители с кръвна група "АБ -". Молим всеки, който е с тази кръвна група и може да дари кръв да го направи в кръвния център в Бургас, пишат от страницата на Стралджа/Straldzha/Straldja
Жената се казва Десислава Иванова, на 37год. и има нужда от спешно кръвопреливане. За съжаление в кръвния център нямат от тази кръвна група в момента.
Може да се обаждате и на съпруга и Иван Христов.
Телефон в поста на страницата:
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!