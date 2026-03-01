реклама

Търси се кръв за родилка с кръвна група АБ -, но нямат от тази група

01.03.2026 / 22:11 0

ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Родилка от Стралджа оперирана днес в болница " Дева Мария"  се нуждае от помощ. Нужни са кръводарители с кръвна група "АБ -".  Молим всеки, който е с тази кръвна група и може да дари кръв да го направи в кръвния център в Бургас, пишат от страницата на Стралджа/Straldzha/Straldja

Жената се казва Десислава Иванова, на 37год. и има нужда от спешно кръвопреливане. За съжаление в кръвния център нямат от тази кръвна група в момента. 
Може да се обаждате и на съпруга  и Иван Христов.

Телефон в поста на страницата:

