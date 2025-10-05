Търсят човек: Дават 2800 лева за държавна работа

Кадър АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви конкурс за главен експерт в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" на Областно пътно управление - Пловдив. Основната заплата е 1077 лв. до 2800 лв., в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана, предава Plovdiv24.bg.



Кандидатите трябва да са бакалавър строителен или пътен инженер, завършили технически вуз и да имат не по-малко от 2 години професионален опит. Конкурсът е двустепенен - решаване на тест и интервю. До първата част ще бъдат допуснати само кандидати, които представят пълния набор изисквани документи.



Главният експерт участва в провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнител на проектантски и строителни работи, технически контрол и строителен надзор, контролира количеството и качеството на изпълнените СМР и влаганети материали на възложените задачи от началник отдел, следи отчитането и разплащането на извършеното строителство като оформя досие на обекта в съответствие с "План на документооборота" на отдела и др.



Срокът за подаване на документи е 10 дни след датата на публикуване на обявата в деловоството на АПИ в София. На сайта на агенцията ще се обявяват списъците на допуснатите до всеки от етапите на консурса.

