Търсят директор на общинското предприятие ТАСРУД във Варна

снимка: Община Варна

Община Варна обяви конкурс за директор на общинското предприятие „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение" (ТАСРУД). Това става ясно от обявление в сайта на Общината, пише "Морето".

ТАСРУД отговаря за светофарните уредби, автоматизираната билетна система в градския транспорт и издаването на карти за пътуване.

Минимално изискване към кандидатите за директор на структурата е завършено висше образование, степен магистър в професионална област технически или други науки. Необходим е и 5 години професионален и управленски опит в области, подходящи за заемането на позицията.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на три етапа: допускане по документи, защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за управление и развитие на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ за тригодишен период – модернизация, ефективност, дигитализация“ и интервю.

Основната заплата, определена за длъжността, е до 1799 евро

Срокът за подаване на документи за участие е 12 юни.

Към момента директор на ТАСРУД е Георги Киряков, според информация в сайта на Общината.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!