Търсят доброволци за гасене на голям пожар край Велико Търново

Снимка: Фейсбук/ Ива Стоянова

В град Дебелец търсят доброволци за гасене на голям пожар в близост до къщи. Според потребители в социалните мрежи огънят е на ул. "Щастливеца" , близо до къщата на Минчо Хаджигоя.

Очевидци коментират във фейсбук, че огнищата са на няколко места в района, а движението след бензиностанцията на "Ромпетрол" на южния изход на Велико Търново е спряно. Димът от пожара се вижда от кв. "Картала" в старата столица, предаде днес.бг.

