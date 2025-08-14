Търсят доброволци за гасенето на пожара над Илинденци

Снимка: Министерство на отбраната

За утре - 15 август, ще има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци. Това написаха във фейсбук страницата си от Националната асоциация на доброволците в Република България.

Сборният пункт ще бъде на разклона за село Плоски. Всички желаещи трябва да се явят там между 5 и 10 ч.



В този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците като трябва да се има предвид, че в тази ситуация може да се наложи и да се изчаква известно време, уточняват от асоциацията.



Ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. Всички задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Ето какво трябва да знаете:

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:

По възможност:

- Огнеупорно защитно облекло

- Каска

- Защитни очила

- Респиратор или маска

- Ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете.

- Здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.

В случай, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:

- Дълги дрехи, от несинтетични материи

- Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски

Задължително си носете храна и вода са собствени нужди!

Ако имате, вземете с вас - тупалки, лопати, мотики и пръскачки!

Гасенето на пожари носи реален риск за здравето и живота на хората!

Умоляваме хората, които имат желание да се включат да спазват стриктно инструкциите на компетентните органи на място. Пазете себе си, хората около вас и не предприемайте никакви рискови действия, апелират от Националната асоциация на доброволците в Република България.

