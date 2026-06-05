Търсят доброволци за почистването на село Тича след наводнението

Снимки: Информационен център на МО, К. Каранашев

Призовавам всички жители на село Тича и околните населени места, чиито домове и имоти не са засегнати от вчерашното наводнение, да се включат доброволно в почистването на наносите и щетите в пострадалите имоти. Това написа във фейсбук кметът на Котел - Коста Каранашев.

"След бедствието много жители на Тича се нуждаят от помощ и подкрепа. Нека покажем съпричастност и солидарност в този труден момент. Изказвам искрена благодарност към служителите на РСПБЗН – Котел за бързата реакция, професионализма и неуморната работа по време на кризисната ситуация. Всеотдайността и усилията им бяха безценни за овладяването на последствията от наводнението", написа още той.

"Заедно можем да помогнем на засегнатите семейства по-бързо да възстановят домовете и дворовете си. Всеки чифт ръце е от значение! Нека бъдем единни и да подадем ръка на хората в нужда", апелира кметът.

Междувременно военнослужещи от Сухопътните войски оказват помощ на населението в село Тича, след излизането на река Черна от коритото ѝ. Това съобщават от информационния център на Министерството на отбраната.

35 военнослужещи от състава на 13 бригадно командване – Сливен участват в дейности по отводняване и разчистване на засегнатите райони в координация с местната власт и екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Редактор "Екип на Петел",

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