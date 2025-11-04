Търсят двама ветеринари за приюта за кучета в Каменар

Снимка: Община Варна

Община Варна набира двама кандидати за длъжностите ветеринарен лекар и ветеринарен лекар (с амбулатория) в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на собствеността”. Желаещите да станат част от екипа на ОПБК трябва да бъдат със степен на завършено образование магистър в професионална област Ветеринарна медицина и да имат поне една година професионален опит (професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия).

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика ветеринарният лекар (с амбулатория) в ОПБК в с. Каменар управлява ветеринарната амбулатория към приюта, контролира своевременното доставяне на медикаменти и тяхното компетентно разходване, извършва дейностите кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на животните, преглежда ги при постъпване и изписване и др. Подробно описание на длъжността е публикувано на сайта на Община Варна. Предвиденият размер на основната заплата за нея е до 3500 лева.

Втората обявена позиция – ветеринарен лекар, предвижда избраният кандидат да участва в процедури по ЗОП, свързани с доставките на храни и ветеринарномедицински продукти за нуждите на приюта, да осъществява контрол по своевременното доставяне на медикаменти и тяхното компетентно разходване, да участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на бездомните кучета, да изготвя разходни норми за храна и медикаменти според здравословното състояние на животните и др. Подробно описание на длъжността е публикувано на сайта на Община Варна. Предвиденият размер на основната заплата за нея е до 3200 лева.

Подборът за заемане на двете длъжности ще се проведе чрез интервю. Допускането до участие ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

- Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

- Автобиография;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

Документите за участие се представят лично от кандидатите в срок до 18:00 ч. на 17 ноември в Център за административно обслужване на Община Варна, ет.1 (адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43).

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: бул. “Осми приморски полк” № 43, Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”.

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

