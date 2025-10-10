Търсят експерт на държавна работа: Заплатата между 1700 и 2000 лв

Пиксабей

През последните две седмици природата отново ни напомни, че не може да бъде контролирана или планирана.



Случайно или не, басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ в Пловдив обяви конкурс за главен експерт "Количествено състояние на подземни води и връзка със сухоземни екосистеми“, пише Пловдив 24



Позицията е в отдел "Планове за управление на водите“ към дирекция "Планове и разрешителни“. Работата е по заместване на служител в отпуск по майчинство,



Кандидатът трябва да е поне бакалавър с двугодишен опит или IV младши ранг, със специалност от областта на хидрогеологията, инженерната геология, ВиК, химията, биологията, науките за Земята или аграрните науки. Нужни са и добри умения за работа с компютър, MS Office и интернет.



Главният експерт ще има задачата да прилага Директива 2000/60/ЕС и Закона за водите.



Сред основните дейности са оценка на количественото състояние на подземните води, изследване на връзката между подземни и повърхностни води и влиянието на климатичните промени, изготвяне на становища за разрешителни и инвестиционни предложения, участие в определянето на ресурсите и воденето на регистри, съгласуване на проекти по европейски програми.



Заплатата на бъдещия служител ще е между 1700 и 2000 лв.

