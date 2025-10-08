Търсят причината за пропадането на правената по времето на Портних улица "Михаил Колони" във Варна

Кадър Фб

Пропадането на част от улица "Михаил Колони" в центъра на Варна, както и отварянето на подобна дупка зад административната сграда на Енерго Про, са сред по-сериозните поражения от валежите във Варна през последните дни. Това каза на брифинг зам.-кметът Димитър Мирчев, предаде репортер на Moreto.net.



По думите му в момента се търсят причините за случилото се и варианти за отстраняването на проблема. Очакванията са, че до 2-3 дни ще бъде намерено решение.



В момента дупката с диаметър 2 метра на ул. "Михаил Колони" е обезопасена.



След усилването на дъжда вчера вечерта около 21.00 часа са се получили няколко критични ситуации с наводняване на подлези и участък до Летния театър. В рамките на час местата са отводнени, а шахтите отпушени. Забавило се е единствено решаването на въпроса с пешеходното подземно съоръжение до Икономическия университет.



"Във връзка с лошата метеорологична прогноза през последните четири дни бяха осигурени дежурни екипи на фирмата, която има ангажимент да поддържа дъждовната канализация. Днес също ще има дежурства. Четири екипа са осигурени. До момента всички сигнали се обработват със сравнително нормална бързина. Тази година почистването на шахтите върви със сравнително добро темпо. Обработват се по около 1000 на седмица, до момента са общо 3000. Имат готовност за реакция и при евентуални бъдещи проливни валежи. Има множество сигнали от вилните зони, но там има връзка с изпълнението на големия проект на ВиК. Свързали са се с всички строители с молба да се отстранят щетите, въпреки че не сме възложители", каза Кирчев.





Зам.-кметът Илия Коев заяви, че във връзка с очакваното влошаване на времето е имало подготвени дежурни екипи от Пожарна безопасност с всичко необходимо за реакция при инциденти заради проливния дъжд.



Имало е готовност за активиране на системата BG Alert, за да се уведомят гражданите при необходимост за усложнена обстановка.



Дежурства са дали и доброволците към Община Варна.



"Продължаваме да държим в готовност тези екипи, за да не допуснем да ни изненада времето. Получаваме постоянна информация за метеорологичните условия от пожарна, военни и метеорологичната станция. За другата седмица засега няма сериозно предупреждение, предвид очакваните валежи", каза още Коев.

