Търсят приемно семейство за децата от Варна, издирвани ден от полицията

Търси се приемно семейство, в което да бъдат настанени децата от Варна, които бяха издирвани от полицията едно денонощие.

Това каза Десислава Тончева, началник отдел "Закрила на детето". Ще бъдат проучени близки и роднини, които да поемат грижите за момичето и момчето, както и за по-малката им сестричка, каза още тя, цитирана от Радио Варна.

Изясняват се причините и обстоятелствата, които са довели до изчезването на децата, които бяха намерени в изоставена къща.

Тончева подчерта, че работата на отдела по закрила на детето е да бъдат подкрепяни семействата в нужда, а не деца да бъдат извеждани от дома им.

До крайни мерки се стига само ако има данни, че животът и здравето на подрастващите са застрашени, поясни Тончева.

