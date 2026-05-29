Търсят приемно семейство за децата от Варна, издирвани ден от полицията
Търси се приемно семейство, в което да бъдат настанени децата от Варна, които бяха издирвани от полицията едно денонощие.
Това каза Десислава Тончева, началник отдел "Закрила на детето". Ще бъдат проучени близки и роднини, които да поемат грижите за момичето и момчето, както и за по-малката им сестричка, каза още тя, цитирана от Радио Варна.
Изясняват се причините и обстоятелствата, които са довели до изчезването на децата, които бяха намерени в изоставена къща.
Тончева подчерта, че работата на отдела по закрила на детето е да бъдат подкрепяни семействата в нужда, а не деца да бъдат извеждани от дома им.
До крайни мерки се стига само ако има данни, че животът и здравето на подрастващите са застрашени, поясни Тончева.
