Търсят проектант за ремонта на къщата на Антон Новак в Морската градина на Варна

Булфото

Изпълнител, който да изработи инвестиционен проект за основния ремонт и преустройството на къщата на Антон Новак в Морската градина, търси Община Варна. Това става ясно от обявена обществена поръчка, пише "Морето"

Идеята е сградата край бул. „Приморски“ да се превърне в посетителски център, разказващ за делото на паркостроителя. Наличието на инвестиционен проект ще даде възможност за последващо обявяване на поръчка за същинския ремонт на зданието.

Къщата е масивна постройка, изградена в периода 1899-1909 година. Проектирана е като еднифамилна жилищна сграда с един жилищен и един полуподземен етаж и е предоставена за жилище на създателя на Морската градина. До 1937 година е използвана по първоначалното си предназначение. После е имала различни функции. По-късно към североизточната фасада е изградена и малка пристройка със складово предназначение и санитарни възли.

Основната сграда е със застроена площ 108 кв.м, а пристройката е 9 кв.м.

В полуподземния етаж са разположени антре, коридор и пет помещения, а на първия етаж антре, шест стаи и две тоалетни в пристройката. Идеята е в посетителския център да има зала „Антон Новак“, която да отразява делото и живота на Новак. Да има и зала „Чешката следа във Варна“, която да отразява живота и дейността на чешки представители във Варна и страната.

Покривната конструкция на основната сграда е скатна дървена с покритие от керемиди. Забелязват се ясно изразени деформации, изгнили участъци от дървената конструкция и нарушена цялост на тавана. Улуците са прогнили и на места липсват, наблюдават се пукнатини по вътрешните и външните стени, наблюдават се деформации на гредоредите, мазилките са стари и амортизирани, има наличие на течове и пукнатини, има зазидани прозорци, водопроводната инсталация е компрометирана, ел. инсталацията е демонтирана.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!