Търсят решение за финансиране на засаждането на 436 дървета в центъра на Варна

Снимка: Район "Одесос"

Районната администрация на "Одесос" във Варна е изправена пред сериозни финансови ограничения за поддръжката и обновяването на зелената система. Това съобщи кметът на района Янислава Шопова, като уточни, че наличният бюджет ще бъде достатъчен единствено за текуща поддръжка до края на годината.

По думите ѝ към момента в бюджета по действащия договор не са предвидени средства за премахване на дървета, освен в аварийни ситуации. Сега в момента съгласно договора нямаме бюджет дори за премахване и затова премахваме само аварийно – паднали дървета, посочи пред Радио Варна Шопова.

Тя уточни, че оставащият ресурс възлиза на 326 477 евро, които ще бъдат насочени към основните дейности по поддръжка на зелените площи. Средствата ще бъдат използвани за косене, резитби и други текущи дейности, но няма да стигнат за засаждане на нови дървета или за премахване на опасни екземпляри, за които вече са издадени заповеди.

Няма да имаме средства за нови дървета, както и няма да имаме средства за отсичане на опасни дървета, за които имаме издадени заповеди, заяви кметът на "Одесос".

В отговор на ситуацията районната администрация предлага алтернативно решение. Идеята е чрез други договори на Община Варна да бъдат засадени 436 нови дървета на вече определени свободни места в района.

Предложението ще бъде внесено до Общинския съвет и до кмета на Варна Благомир Коцев. Според Шопова един от вариантите е необходимият ресурс да бъде предоставен като бюджет на районната администрация, а изпълнението да се осъществи по съществуващите общински договори, което би ускорило процеса.

Шопова подчерта още, че при избора на новите дървесни видове ще бъдат отчетени и последиците от климатичните промени. За целта ще бъде организирано обществено обсъждане, което да даде възможност на гражданите и специалистите да се включат в процеса.

Тя пое ангажимент след осигуряването на необходимото финансиране да бъде организирана и обща кръгла маса с участието на експерти, представители на институциите и граждани, за да бъдат обсъдени подходящите дървесни видове и стратегията за бъдещото озеленяване на района. Според нея това ще гарантира по-устойчиво развитие на градската среда и адаптиране на зелената система към променящите се климатични условия.

Редактор "Екип на Петел",

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