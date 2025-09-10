Търсят решение за премахнатите десни секции, за да не стават задръствания във Варна

Пиксабей

От няколко дни шофьорите във Варна се сблъскват с промяна в организацията на движението - премахнати са десните секции на седем кръстовища в града. Причината е влязлата в сила на 14 май нова наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която урежда поставянето на светофарни уредби. Според изискванията допълнителни секции със зелена стрелка върху черен фон могат да бъдат използвани само при трисекционни светофари със стандартни кръгли полета, но без изобразени стрелки.

Така част от светофарите във Варна се оказват в противоречие с наредбата, което наложи демонтажа им. Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Илия Коев потвърди пред Радио Варна, че струпването на автомобили вече създава затруднения на ключови кръстовища, особено когато пешеходците получат зелен сигнал и колите, завиващи надясно, трябва да ги изчакат.

Това води до допълнителни закъснения и напрежение в трафика. Напълно нормално е на кръстовище с четири ленти да има секция за десен завой. Затова сме възложили на общинското предприятие ТАСРУД да изработи техническо решение, което да отговаря на наредбата, но и да облекчава движението, обясни Коев.

Един от вариантите е трисекционните светофари да останат без стрелки върху светлинните полета, като десният завой се регулира чрез допълнителен знак. Така изискванията на наредбата ще бъдат спазени, а водачите ще получат по-ясна организация на движението.

