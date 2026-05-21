Търсят решение за проблема с чуждестранните работници за летния сезон

Стопкадър Нова Тв

Проблемите със забавянето на визите за работници от трети страни ще бъдат обсъдени на специална среща между Министерството на туризма и Министерството на външните работи. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в Бургас, след като представители на бизнеса сигнализираха за ежедневни затруднения при осигуряването на персонал за предстоящия летен сезон.

По време на среща с кметове на черноморски общини и представители на туристическия сектор беше отчетено, че подготовката за сезон 2026 върви добре, особено по отношение на инфраструктурата. Въпреки това очакванията са резултатите да останат близки до миналогодишните заради международната обстановка и по-слабия ръст на ранните записвания. Основен проблем за бизнеса остава осигуряването на работна ръка. Хотелиери посочиха, че след закриването на местния офис на дирекция „Миграция“ в региона част от работодателите са принудени да пътуват десетки километри за административни процедури по удължаване на визите.

„Защо трябва украинците, на които трябва да се удължава визата, да ги водим до Баня, Карловско?“, коментира реторично пред Нова Тв мениджърът на хотелска верига Любо Липчев. По думите му затруднения има и при работници от Египет заради краткия срок на валидност на документите за съдимост.

Фирми за подбор на персонал твърдят, че забавянията не са нов проблем. Като пример беше посочен случай с работници от Армения, чиито визи са били издадени със закъснение, въпреки предварителните уверения за по-кратки срокове. Това е довело до промени в пътуванията и допълнителни разходи за работодателите.

Министър Димитров потвърди, че институциите вече работят по темата: „По спешен порядък ще бъде организирана среща на ниво заместник-министри с външното министерство, за да видим къде се корени проблемът - дали е при нас, дали е в шенгенската система, или консулствата имат нужда от допълнителен капацитет“, заяви той.

По отношение на контрола върху морските атракциони след инцидента с парасейлинг миналото лято в Несебър, министърът уточни, че по-мащабните проверки ще започнат след края на активния туристически сезон.

