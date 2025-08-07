Търсят се хора: 3500 лева заплата в голям завод в България

Кадър Неохим

В тясно сътрудничество сме с всички висши учебни заведения у нас, които обучават кадри за химическата промишленост. Това са част от мерките, които предприемаме, за да си набавяме висококвалифициран персонал. Това каза за БТА изпълнителният директор на торовия завод "Неохим" в Димитровград Стефан Димитров. Предприятието има свободни позиции както за инженер - химици, така и за персонал със средна квалификация в своите производства.

Редовно подаваме заявки в кариерните сайтове на университетите, които поддържат специалността "инженер-химик". Ежегодно участваме и във всички кариерни форуми на тези университети, разказва Диана Димитрова, директор "Връзки с инвеститори" в предприятието. На тях фирмата представя възможните позиции в производствата си и кани студенти на стажове с предварително подготвена програма. Стажовете са платени най-малко с минимална работна заплата. Трудности обаче произтичат от обстоятелството, че първо на територията на област Хасково на практика няма средни училища, в които да има професионална подготовка на бъдещи химици. Студентите в химическите факултети пък като цяло първо задават въпрос за работа в офис в София или Пловдив, или пък за дистанционна ангажираност. За попълване на кадровия дефицит се използват и обяви в Бюрото по труда и в специализирани интернет платформи за търсене и предлагане на работа.

"Неохим" АД е най-големият работодател в област Хасково с 630 души персонал. Социалните придобивки включват ваучери за храна по две наредби, бонуси към възнагражденията при положителен финансов резултат, собствен медицински център, застраховка "Живот". Средната работна заплата в дружеството е 2800 - 3000 лева, като в по-сложните и тежки производства е по-висока - може да достигне до 3500 лева, посочва Димитрова.

Започващите работа преминават задължително обучение от един до четири месеца с оказване на пълна помощ и съдействие от наставник. В края се полага задължителен изпит. На желаещите да продължат обучението си за бакалавър или магистър се изплащат семестриалните такси и командировъчни, добавя Димитрова.

Отговорът на това как можем да привлечем млади хора на работа според мен не е само и единствено високото възнаграждение, коментира изпълнителният директор Стефан Димитров. За него много важна е възможността за социално включване и адаптация, и възможността човек да може да се развива пълноценно, да се чувства като част от съвремието. За Димитров също така голямото предизвикателство е, че образователната ни система не е в необходимото съответствие да дава напълно подготвени кадри.

"Неохим" АД е наследник на "Химически комбинат" - Димитровград, който започва производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Основното производство са амонячни торове за селското стопанство. В портфолиото са и неорганични и органични химически продукти. Според официалния сайт на дружеството годишният капацитет за амоняк е 450 000 тона, за азотна киселина 380 000 тона, и за амониев нитрат 710 000 тона. Единствен производител в България е на формалин, от който могат да бъдат продуцирани 30 000 тона годишно.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.

