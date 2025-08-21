Търсят се варианти за изграждане на подземни паркинги във варненския район "Приморски"

Пиксабей

Изграждането на паркинги в район "Приморски" обмислят от администрацията. Голям финансов ресурс ще бъде необходим за реализиране на намерението, тъй като най-подходящ вариант за изпълнение е те да бъдат подземни, предвид условията и особеностите на територията.

Търсят се подходящи терени за целта. Това каза районният кмет Николай Желязков в предаването на Радио Варна "Новият ден".

С въвеждането на "зелената зона" за кратковременно паркиране все повече ще се ограничават местата за паркиране, посочи той и припомни, че се очаква тя да заработи от 1 септември.

Ние няма как да влияем върху това по какъв начин да бъде формирана "зелената зона" и какви територии да обхваща и колко паркоместа да бъдат включени в нея, единственото, което направихме е да отправим предложение за нови паркинги, каза Желязков. Това е тема в процес на разглеждане, в тясна координация сме в голяма община. Ще настояваме за тяхното скорошно изграждане, категоричен е Желязков.

Според него най-потърпевши от липса на паркоместа ще бъдат кварталите "Чайка" и "Левски", по думите му те трябва да бъдат с приоритет за план за нови паркинги.

