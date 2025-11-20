Търсят строител на нови корпуси към две детски градини във Варна

Пиксабей

Търсят изпълнители за проектирането и строежите на нови корпуси към детските градини „Д-р Петър Берон“ и „Приказка“. Това става ясно от обявените обществените поръчки на Община Варна.

Новите здания ще се намират до вече действащите такива на забавачниците. Предвижда се да разполагат с физкултурен салон. Корпусът на ДГ „Д-р Петър Берон“ ще бъде за 2 градински и 1 яслена група, а на ДГ „Приказка“ за 3 градински и 1 яслена група, пише "Морето".

Финансирането е по програма на МОН и със средства на Община Варна. Предвижда се за двата корпуса да бъдат похарчени общо над 7 млн. лева.

