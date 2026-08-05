Търсят свидетели на пожара на две коли до НАП-Варна
Кадър И. Стоянова, Забелязано във Варна
Търсят свидетели на пожара с две коли до НАП- Варна. "Моля ако има свидетели на пожара да се свържат. Много ще сме благодарни на всяка една информация!", пишат потърпевши. Линк за контакт - https://www.facebook.com/groups/inVarna/permalink/3240116612860383/?rdid=XFtXT5VMNmNztr3F#
Както "Петел" писа частични материални щети на съседно паркиран автомобил са били нанесени при избухналия по-рано днес пожар в кола, паркирана до стадион "Тича" и сградата на Националната агенция по приходите във Варна.
Горящият автомобил е загасен, като огънят не го е унищожил напълно, посочват от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.
По данни на полицията към момента няма данни за умишлен палеж.
Няма и пострадали хора.
Извършва се оглед, като се изясняват причините и обстоятелствата, довели до възникването на пожара.
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