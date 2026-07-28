Тарторът на агитката на Черно море: Всички наши играчи да бъдат подложени на детектор на лъжата

Снимка: Фейсбук, ПФК Черно море

Шефът на Национален фенклуб „Черно море“ призова ръководството на клуба да подложи на детектор на лъжата всички играчи на тима, които участваха в битката за Варна.

„Моряците“ изгубиха с 0:3 от Спартак и така бе прекъсната серията им от 19 години и 10 поредни дербита без загуба.

„Като гледах как играха нашите, особено някои от тях, мисля, че ще бъде правилно, ако всички те бъдат изследвани с детектор на лъжата. Така поне могат да се разсеят съмненията, които останаха. "Благодарим" също на Живко Атанасов и Венцислав Керчев. Свършиха си работата и да не очакват повече подкрепа от нас. Дори, ако си идат, ще е за тяхно добро“, заяви Иван Михайлов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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