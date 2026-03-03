Тържествена смяна на гвардейския караул по случай 3 март
Стопкадър novini.bg
Много софиянци присъстваха на смяната на караула по повод днешния Национален празник.
Пред сградата на Администрацията на Президента в София се състоя тържествена смяна на гвардейския караул.
По-рано днес в официалните чествания по случай Националния празник на България - 3 март, имаше и церемония за издигане на националното знаме на страната, пише novini.bg.
