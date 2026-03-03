Тържествена заря - проверка във Варна за 3 март

Кадър Фб, Благомир Коцев

Тържествената заря-проверка във Варна, с която почитаме онези, които дадоха живота си за свободна България! Никога няма да забравим геройството им, обяви Благомир Коцев.

