Тържествена заря - проверка във Варна за 3 март

03.03.2026 / 20:47 0

Кадър Фб, Благомир Коцев

Тържествената заря-проверка във Варна, с която почитаме онези, които дадоха живота си за свободна България! Никога няма да забравим геройството им, обяви Благомир Коцев.

