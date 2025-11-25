Татуиран мачо обеща живот като във филмите на дизайнер в "Ергенът"

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Левент покани Благовеста на среща, след като получи картичка в "Ергенът: Любов в рая". Дамата обаче бе видимо изненадана, и призна пред бизнесмена, че е притеснена, след като е видяла как е повишил тон на Виктория и се е държал грубо с нея.

Много скоро обаче дизайнерът промени мнението си, след като се озова в една хлъзгава вана с татуирания мачо край морето.

Левент бе засипал с листа от рози пяната във водата, а на пясъка горяха и свещички.

Разбира се, той отвори и шампанско, и сякаш успя да впечатли Блага.

Тя скъси дистанцията с Левент и двамата започнаха да се сближиват.

Мъжът не скри, че най-важното за него, е половинката му да е истински човек.

Не се чувствах притеснен, или да ми е труден разговора. Разговорът бе лек и вървеше от само себе си, отбеляза Левент.

А после обеща на Благовеста, че ако бъде с него, ще й осигури живот като във филмите.

Заинтригувана, дамата поиска да разбере какъв точно живот от филмите й предлага.

Такъв, в който жената да е осигурена и нищо да не й липсва. Жената до мен ще е моята принцеса. Отсреща просто искам да получа обич, някаква грижа, разбиране и подкрепа. Пример за това е баща ми, който е направил всичко това за майка ми, разкри по бТВ Левент.

Впоследствие Благовеста бе категорична, че Левент е възпитан и ще му даде шанс да се опознаят, но той трябва доста да се постарае, за да отговори на нейните представи за мъжа, който заслужава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!