Татяна Буруджиева за хората на Радев: В голямата си степен просто не знаят какво правят

Това са хора, които в голямата си степен просто не знаят какво правят, коментира политологът и университетски преподавател Буруджиева.

Комуникацията на това правителство и на това мнозинство е под всякаква критика.

Такова мнение изрази пред БНР доц. Татяна Буруджиева, политолог и университетски преподавател.

"На изборите гласуваха за Румен Радев. До голяма степен не познаваха хората в листите. Мисля, че и водачите на тези листи често не познаваха огромната част от листата, с която работеха. Тези непознати един на друг хора трябва да започнат да работят заедно и да могат да представят като единни своите действия и решения. Комуникацията на това правителство и на това мнозинство е част от проблема на концентрацията на надеждите. Ежедневно се руши увереността, че сме направили добър избор.

Моето неприятно впечатление от всички, с които съм разговаряла от "Прогресивна България", е, че те не правят разлика между предизборна платформа, в която общото послание е "Разваляме модела" и програма, която трябва да покаже какъв модел правят, за да има логика всяко действие по разваляне на модела. Това са хора, които в голямата си степен просто не знаят какво правят. Всички действия, включително протестите, са резултат не толкова от липсата на търпение, колкото от радикално некоректни действия или намерения на правителството, които не водят до никакъв смислен резултат".

Важно е да имаме ясна правителствена програма, обобщи доц. Буруджиева.

"За да може да оценим последствията от действията, а не да ги получаваме ежедневно и на парче".

Бюджетът, който ще дебатират в НС, винаги е гореща тема, макар че в него трудно можем да видим политики, коментира още тя в предаването "Преди всички".

"От друга страна, новият бюджет за 2027 г. би трябвало да започне като предложения за политики, стратегията и разположението на тези политики във всяка една сфера".

На президентските избори би трябвало да има сериозна битка, прогнозира политологът.

"Ако партиите не си дават сметка, че това са ключови избори за входа към битката за местната власт, дълбоко ще сгрешат".

За "Прогресивна България" това ще е първият тест, отбеляза още тя.

Със сигурност ще има избори в два тура, което още веднъж поставя на изпитание партиите, смята доц. Буруджиева. Причината за това е, че те трябва да преценяват своите кандидатури от гледна точка на това дали могат да стигнат до втори тур, както и дали десният кандидат може да обедини всички.

Редактор "Екип на Петел",

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