Татяна Дончева: Ако Радев успее да извади Борисов и Пеевски от властта, Берекет версин

Наш политик отказа да даде прогноза за резултата, който Румен Радев може да постигне със своята партия на предсрочните парламентарни избори. Татяна Дончева уточни, че прави това, защото нереалистичните очаквания раждат много бързо разочарование.

Иначе има нужда от промяна. Ако тази промяна с гласовете на Радев може да бъде дори само отстраняване на Борисов и Пеевски от властта, Берекет версин. Ако може да направи нещо по амбициозно, още по-добре. Проблемът е, че няма много време и ще си направят едни меки структури. Защото като се правят бързо, и от хора, които току-що се събират и не са са сработени, и не е правено по един нормален организационен механизъм, винаги има рискове от грешки. Но аз смятам, че е преодолимо, каза лидерът на „Движения 21“.

Най-големите ми опасения са дали ще им стигне времето и организацията да опазят резултата си. Защото за разлика от „Величие“, които ще имат право на членове в Секционни комисии, формацията на Радев няма да има никакво право на участие нито в ЦИК, нито в Избирателните комисии по местата. И щат, нещат, ще трябва да ги наситят с наблюдатели и застъпници, с целия риск някои избирателни комисии да се опитат да гонят такива хора. Но в комбинация с видеонаблюдението, и с присъствието на застъпници и наблюдатели на практика на всяка керемидка, във всяка секция, дори в малките, смятам, че Радев ще може да постигне гарантиране на вота и да отчете реалния резултат на формацията си, допълни Дончева.

Предполагам, че ще има манипулации и на предстоящите избори, тъй като ние не може да са променим така. Тези манипулации са възможни, защото хората ги допускат. Не само, защото ГЕРБ и „Новото начало“ след тях са създали такава система, и не само те, а и по-старите партии. Хората го допускат това. Вижте какво е отношението, Баче Пене да си вземе гласовете с надписване и с фалшифициране, каза още в „Лице в лице“ Татяна Дончева.

