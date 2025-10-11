Татяна Дончева: ГЕРБ и Пеевски водят целенасочени действия за отстраняване на кметовете на София и Варна

Снимка: Булфото

"ГЕРБ и Пеевски водят целенасочени действия за отстраняване на кметовете на София и Варна. Тези две дестинации са им ключово важни за следващите избори и за финансовите схеми." Това заяви пред БНР Татяна Дончева, бивш заместник-председател на парламента, дългогодишен депутат, лидер на "Движение 21" и адвокат.

"В случая във Варна целят отстраняването на кмета Коцев и провеждането на нови предсрочни избори. Не знам дали ако бъде отстранен от длъжност временно, това ще им свърши работа. Според мен се гони ситуацията с нови избори."

"Варненската общественост ще бъде по-настроена да играе срещу Бойко и Пеевски", допуска като последствие тя. По думите ѝ, Варна е особен град, с огромни бизнес интереси.

"Не знаете кой за кого играе в конкретния мач и дори в конкретното полувреме. От това ГЕРБ няма да спечели, но кой ще спечели – не можем да кажем."

Първата и генерална причина Коцев да е в ареста е в засегнати икономически интереси, гласи нейният прочит.

"Варна е сложен град, а ПП нямат мнозинство. Там има бизнес формации, които не можете политически да отнесете никъде, но казват, че Дидо Дънката има най-голямата група съветници. (…) Тук някъде са и интересите на Бойко, и интересите на Пеевски, включително в бизнеса. Не са само местни, варненски играчи. Дидо Дънката дълги години игра лоялно на Борисов. Дънката помагаше преимуществено на ГЕРБ. (…) Следващите групи проблеми, които правят Благо Коцев неудобен за изваждане от ареста, е необходимостта да бъдат направени във Варна предсрочни избори и ГЕРБ и Ново начало да получат контрола върху общината. Това за тях е ключово важно", изрази мнение тя.

"Защо ПП-то решиха, че КПКОНПИ ще им бъде лост за въдворяване на чистотата и антикорупцията? Това е орган, в който е пълно с ченгета и дансаджии. Прокуратурата е незаобиколима. Те се навряха на Вълчо в устата, от много акъл, вкарвайки милиционери и дансаджии да разследват", коментира Татяна Дончева в предаването "Политически НЕкоректно".

"Трябва да се разберат с ЕК за парите, а ходът със закриването не знам дали няма да им коства отказ на Еврокомисията да плати част от парите по Плана (ПВУ – бел. ред.)", допълни тя.

"Петимата премиери се подчиняват на един, макс на двама – Пеевски преди Борисов даже", отбеляза Дончева.

"В този разпарчетосан парламент все едно ще се съблечем голи пред чуждите служби", смята тя за избора на шефове на службите от Народното събрание. За концентрацията на власт и влияние Татяна Дончева посочи, че всичко това може да се обърне срещу Пеевски при смяна на конюнктурата.

"Ченгетата винаги са на разни лагери. Сега са се сдушили, защото смятат, че той е носителят на парите."

"Пеевски може да стигне до нивото на бургаските етнически райони, тук-таме на кърджалийските и най-вече на пазарджишките", прогнозира тя.

"Пеевски може да се стреми към върха, обаче от около 4000 метра има специален кастинг, който международната политическа общност прави. Когато си до тези 4000 метра, може да минеш, провинциална партийка може да оглавяваш. Минеш ли тези 4000 метра, застрашаваш ли да влезеш да управляваш държавата, трябва те да ти дадат съгласие. Първите партийни и държавни ръководители на развитите държави."

"Доналд Тръмп не знае името Бойко Борисов, освен ако не му го дадат написано на лист заедно с обяснения на два-три реда кой е. От снимките на камини не следва нищо, те са си за момента. Тутакси този на камината забравя, че ви познава", коментира още Дончева.

"Румен Радев не може повече, отколкото може. И да се ядоса, и да не се ядоса, е въпрос на персонален капацитет. Румен Радев е човек, върху който обаче много хора стоварват очаквания в едно много разклатено време. И това трябва да бъде съхранено, защото то е генератор на надеждата, че нормален човек, който има нормален усет за нещата, стои начело на държавата. Това е много ценно в такава шизофренична международна конюнктура. Вместо да се съчиняват невъзможни схеми, по-добре е това да се използва рационално. Но той трябва да си даде сметка, че хора тип копринковци, узуновци, киродобревци и прочее подобни, са нежелани като възможности за добиване на широка подкрепа, на електорална мощ на формацията и той трябва да прави проекта с други хора. Никой не му казва кои да са тези други хора. Приемаме, че грешката с ПП е грешка на растежа", подчерта Татяна Дончева за евентуалния бъдещ президентски проект.

"Няма след изтичане на мандата – забравете го. В момента имаш рейтинга на институцията. Когато излезеш от институцията, вече няма да имаш нищо."

Редом с организационното упражнение и осмислянето за какво ще се бори това ново образувание стои подкрепата за следващ президент и обявяването на тази подкрепа предварително – двете неща ще вървят успоредно, каза Дончева.

Тя не изключва възможна конкретна предизборна ситуация, защото всяка от малките формации в коалицията би могла да отпадне, "дори защото биват пречупени с други механизми".

"Може даже Пеевски да остане в изкуствена засада. Има международни фактори, всякакви фактори и сюжети, които текат паралелно на нашия, вън от страната."

