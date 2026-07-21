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Таванът на заплатите на ръководителите в публичните дружества отпадна

21.07.2026 / 22:32 1

Пекселс

Таванът на заплатите на ръководителите в публичните дружества отпадна като текст в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за годината, обсъждан на второ четене.

Константин Проданов, който е председател на комисията и депутат от "Прогресивна България", обясни, че в момента от Министерството на икономика работят по въпроса, а оттеглянето е временно, предаде БНР.

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Коментари
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4
MrBean (преди 58 минути)
Рейтинг: 232581 | Одобрение: -2129
Ех Радевой,опять обосралис!

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