Пекселс

Таванът на заплатите на ръководителите в публичните дружества отпадна като текст в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за годината, обсъждан на второ четене.

Константин Проданов, който е председател на комисията и депутат от "Прогресивна България", обясни, че в момента от Министерството на икономика работят по въпроса, а оттеглянето е временно, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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