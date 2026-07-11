Тайфунът "Бави" отне живота на 17 души във Филипините

Снимка: Пиксабей, архив

Седемнайсет жертви на свлачища и наводнения, предизвикани от излелите се заради тайфуна "Бави" поройни дъждове, бяха регистрирани във Филипините, предаде ДПА, уточнявайки, че най-засегната е южната част на страната. Девет души все още са в неизвестност, съобщава националната агенция по бедствията.

Десет от жертвите са в свлачище в град Малапатан, в южната провинция Сарангани. Двама души са се удавили в провинция Букиднон, допълват властите, информира БТА. Пет са жертвите на свлачище в провинция Южен Ланао. Там има четирима ранени, пояснява държавната служба.

Над половин милион души са засегнати от суровите метеорологични условия, като над 11 000 са били принудени да се евакуират.

Тайфунът "Бави" не е връхлетял територията на Филипините, но заради него са се увеличили мусонните дъждове в засегнатите области, отбелязва ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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