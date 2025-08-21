"Таймс": Европа иска от Тръмп да разположи изтребители в Румъния заради Украйна

Пиксабей

Европейските страни искат американският президент Доналд Тръмп да разположи изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, пише британският в. "Таймс", цитиран от БТА.

Според информация на изданието високопоставени европейски военачалници обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си въздушна база в Европа.

Военните лидери са се събрали във Вашингтон, за да обсъдят логистиката на американската подкрепа, след състоялата се в понеделник среща с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, украинският президентът Володимир Зеленски и европейските лидери. Домакин на тяхната среща, за която по-рано съобщи и Ройтерс, е бил ген. Дан Кейн, ръководителят на Комитета на началник щабовете на американските въоръжени сили, като според "Таймс" в разговорите са се включили висши генерали от Великобритания, Германия, Франция, Финландия и Италия.

Тръмп изключи разполагането на американски войски на територията на Украйна, но заяви, че е готов да предостави "въздушна" подкрепа като част от гаранциите за сигурност на САЩ, отбелязва "Таймс".

В момента НАТО провежда мисии за въздушно полицейско наблюдение над Черно море от военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Румъния, която беше център на американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски изтребители, посочва вестникът. Изданието отбелязва още, че от самото начало на войната в Украйна британските ВВС провеждат разузнавателни мисии със самолети Rivet Joint, произведени от Боинг (Boeing), но самолетите на Боинг се нуждаят от одобрение от САЩ, за да летят.

В допълнение към разполагането на американски изтребители в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаване на използването на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те искат САЩ да се ангажират да доставят на Украйна ракети за противовъздушна отбрана Пейтриът (Patriot) и НЕЙСАМС (NASAMS), с които да се отблъскват руските атаки, както и разрешение за полети на шпионски самолети над Черно море.

Като част от така наречената Коалиция на желаещите, Великобритания предложи да разположи изтребители "Тайфун" (Typhoon) в Западна Украйна и бригада от 3000-5000 войници за обучение на украинската армия. Франция, Канада и Австралия също могат да изпратят войски в Западна Украйна, пише "Таймс". Русия обаче се противопоставя на разполагането на каквито и да било западни войски.

